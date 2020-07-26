أخبار مصر | حزب المؤتمر يعلن رفضه لزيارة الصهيوني برنارد ليفي إلى ليبيا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حزب المؤتمر يعلن رفضه لزيارة الصهيوني برنارد ليفي إلى ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد خالد الامين العام المساعد وأمين التنظيم بحزب المؤتمر، رفضه واستنكاره لزيارة المفكر الصهيوني الفرنسى برنارد ليفي إلى ليبيا.

وقال "خالد" فى بيان له اصدره اليوم، إن هذه الشخصية المعروفة "بعراب الخراب" لدوره الخطير في الربيع العربي لتقسيم وتمزيق الدول العربية اصبح غير مرغوب فيه مشيرا إلى أنه على الرغم من نفي حكومة السراج بمعرفتها بالزيارة إلا أن الجميع يعرف أن زيارته تمت بمعرفة حكومة السراج غير الشرعية مشيدا برفض الليبيين الوطنيين لزيارته وطرده من مدينة ترهونة.

وأضاف أحمد خالد، أن ليفى من الشخصيات المشبوهة والتى لاتريد إلا الدمار للدول العربية ومعلوم عنه ان هناك دولا توجهه وتموله للقيام بأعمال وتحركات مشبوهة داخل العديد من الدول العربية مطالبا من جميع الدول العربية عدم الترحيب بهذه الشخصية الداعمة للإرهاب مؤكدًا تأييده التام والمطلق لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بشان الازمة الليبية.

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‏وطالب من المجتمع الدولى باسره خاصة الامم المتحدة ومجلس الأمن بسرعة التدخل لمنع التدخل الخارجى فى الشان الليبيى الداخلى والاسراع فى طرد جميع المرتزقة والدواعش والارهابيين الموالين للنظام التركى الارهابى ممثلا فى سلطان الدم والارهاب رجب طيب اردوغان من داخل الاراضى الليبية للحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا ومنع محاولات اردوغان فى السطو على النفط الليبيى ومقدرات وثروات الشعب الليبيى الشقيق.

القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية

‏وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قد اعلنت أنه لا توجد أي زيارة للمفكر الفرنسى الصهيوني برنارد ليفى إلى الرجمة لا اليوم ولا مستقبلًا وأن زيارته إلى مصراتة تم العلم بها من خلال الإعلام، حسبما أفادت صحيفة «المرصد الليبية».

كما أكدت وسائل إعلام ليبية وصول ليفى إلى مدينة مصراتة للاجتماع بشخصيات سياسية ومسلحة من المدينة في زيارة تشمل أيضًا الخمس وترهونة.

وأشار الإعلام الليبى، إلى أن الأزمة الليبية تحولت إلى صراع بين قوى إقليمية ودولية هدفها السيطرة على النفط والغاز الليبى وتوجيه واردات ليبيا النفطية لدعم المليشيات المسلحة والإرهابية.