أخبار مصر | رئيس الثانوية العامة يوجه الكنترولات بسرعة الانتهاء من تطبيق قواعد الرأفة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الثانوية العامة يوجه الكنترولات بسرعة الانتهاء من تطبيق قواعد الرأفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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واصل الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة جولاته لكنترولات تصحيح مواد الشهادة الثانوية، اليوم الأحد، حيث تفقد لجنة النظام والمراقبة ولجنة تقدير الدرجات لمادة علم النفس بمدرسة الشهيد مصطفى لطفى التجارية بنات قطاع القاهرة (د) بغرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترول.



وقال نائب الوزير في بيان صحفي منذ قليل، إن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين ومقدري الدرجات.



وأكد حجازي، أن نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي، مشيرًا إلى أنه مازال العمل جاري لأعمال تقدير مواد علم النفس، والجيولوجيا، والكيمياء.



كما تفقد غرف الكنترول؛ حيث تم التأكد من القيام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بسلامة العاملين والمصححين وتواجدهم بمسافة آمنة، والتأكد من تعقيم الكنترول قبل وبعد أعمال التصحيح باستمرار.



وشدد نائب الوزير على مراعاة الدقة في أعمال التقدير من خلال الالتزام بنماذج الوزارة وكذلك أهمية المراجعة وذلك لصالح الطلاب، مشيرًا إلى أن كل طالب سوف يحصل على حقه بدون التعرض لأي ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة تطبق القانون على الجميع.



ويضم قطاع القاهرة (د) (مقدري درجات) بمحافظة القليوبية أوراق طلاب محافظات القليوبية، ومحافظة الإسماعيلية، وبعض إدارات القاهرة (المطرية ـ مدينة السلام ـ المرج ـ عين شمس)، بإجمالي عدد 69444 طالب.



وشارك في الجولة ياسر حسين مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحانات، طه عجلان وكيل أول الوزارة مدير مديرية القليوبية، وعبد النبى سعد طه رئيس لجنة النظام والمراقبة لقطاع القاهرة (د)، وأسامة بدر وكيل لجنة النظام والمراقبة لقطاع القاهرة (د).



ووجه الدكتور رضا حجازي رئيس عام الامتحان ونائب الوزير لشئون المعلمين بسرعة الانتهاء من بحث تطابق الإجابات في بعض المواد باللجان التابعة للكنترول طبقًا لما ورد لغرفة العمليات المركزية ورؤساء اللجان، وسرعة الانتهاء من تطبيق قواعد الرأفة وفق معايير المراجعة النهائية.



وتنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غدا الاثنين من تصحيح امتحانات الثانوية العامة، وقال الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة أنه يتابع التصحيح أول بأول، وأضاف حجازي أن الثلاث مواد المتبقية للتصحيح سوف تنتهي غدا، مشيرا في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365 أن حصر أسماء الأوائل على مستوى الكنترولات سوف يبدأ يوم الثلاثاء المقبل.



وأشار حجازي خلال تصريحاته، إلى أن نسبة النجاح هذا العام أكثر من ٧٨٪؜ بالإضافة إلى أن عدد الناجحين هذا العام أيضا أكثر من العام الماضي، وأن ظهور النتيجة سوف يكون بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى مباشرة.