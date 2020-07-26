مصر | التحريات: المخزن المندلع به النيران بالمنطقة الصناعية تابع لمصنع مقرمشات شهير

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر التحريات: المخزن المندلع به النيران بالمنطقة الصناعية تابع لمصنع مقرمشات شهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت التحريات الأولية أن المخزن المندلع به النيران بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، تابع لمصنع مقرمشات شهير.

وعززت الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، والحماية المدنية بالقليوبية بقوات من الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء للسيطرة على حريق المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، ووصل عدد سيارات الإطفاء حتي الآن 30 سيارة إطفاء.

وكشفت المعاينة الأولية أن الجمالون المندله به النيران بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 اكتوبر، على مساحة 20 ألف متر، يحوي ربعه على أتوبيسات مركونة والنصف يحوي على كميات كبيرة من الذرة المعدة للتصنيع، وجزء من خزانات السولار، والمواتير، والمعدات الخاصة بالتصنيع، موضحة إلى أن الحريق إلتهم كميات الذرة والمواتير والمعدات وجار محاصرة ألسنة اللهب قبل وصولها إلى خزانات السولار والأتوبيسات.

وتحاول قوات الدفاع المدني بالجيزة، السيطرة على حريق هائل شب داخل مخزن بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

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وبينت المعاينة الأولية لقوات الدفاع المدني بالجيزة، أن الحريق اندلع بـ"جمالون"، على مساحة 20 ألف مترا، يحوي على اتوبيسات، ومعدات وأجهزة، وكميات كبيرة من الذرة المعدة للتصنيع.

وأوضحت المعاينة أن الحريق اندلع بالجزء الخاص بخزانات سولار والمعدات والمواتير، كميات الذرة المخزنه وجار العمل على محاصرة ألسنة اللهب قبل تمددها إلى الاتوبيسات وخزانات السولار.

وكانت دفعت قوات الدفاع المدني بالجيزة بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق هائل، شب داخل مخزن بالمنطقة الصناعية، بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

وبدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بـ 8 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.