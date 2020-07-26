مصر | لحظة اندلاع حريق المنطقة الصناعية في أكتوبر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لحظة اندلاع حريق المنطقة الصناعية في أكتوبر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365، على مقطع فيديو يوثق لحظة اندلاع حريق في المنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر وتحاول قوات الدفاع المدني بالجيزة، السيطرة على حريق هائل شب داخل مخزن بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

وكشفت المعاينة الأولية لقوات الدفاع المدني بالجيزة، أن الحريق اندلع بـ"جمالون"، على مساحة 20 ألف مترا، يحوي على اتوبيسات، ومعدات وأجهزة، وكميات كبيرة من الذرة المعدة للتصنيع.

وبينت المعاينة أن الحريق اندلع بالجزء الخاص بخزانات سولار والمعدات والمواتير، كميات الذرة المخزنه وجار العمل على محاصرة ألسنة اللهب قبل تمددها إلى الاتوبيسات وخزانات السولار.

كانت دفعت قوات الدفاع المدني بالجيزة بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق هائل، شب داخل مخزن بالمنطقة الصناعية، بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

وبدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بـ 8 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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واندلع حريق في كابل كهرباء أمام عقار سكني بمنطقة حدائق الأهرام، نطاق قسم شرطة الهرم، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، كان قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق، بالمنطقة (ح)، بمنطقة حدائق الأهرام.

وبدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق بكابل كهرباء، أمام أحد العقارات، وتمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق، قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

وفي سياق آخر، كان اندلع حريق بمستشفي حميات إمبابة، بحي إمبابة شمال الجيزة، ونجحت محاولات قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر في الأرواح.

اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، قد تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة ونشوب حريق بمستشفي الحميات بمنطقة امبابة.

بدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الحماية المدنية تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني، لمحاصرة النيران، ومنع تمددها، ونجحت المحاولات في السيطرة على الحريق، قبل وقوع أي خسائر في الأرواح.