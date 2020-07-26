مصر | نشرة حوادث الخليج 365: حريق بالمنطقة الصناعية في أكتوبر.. وحبس المتنمرين على الطالب السوداني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: حريق بالمنطقة الصناعية في أكتوبر.. وحبس المتنمرين على الطالب السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

تحاول قوات الدفاع المدني بالجيزة، السيطرة على حريق هائل شب داخل مخزن بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

التفاصيل الكاملة لحيثيات حكم تأييد فرض رسوم على حديد التسليح أكدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، في حيثيات الحكم الصادر برفض دعوي إلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٩٠٧ لسنة ٢٠١٩ بفرض تدابير نهائية علي منتج البليت، أن المُشرع أجاز لوزير التجارة فرض رسوم إضافية أو أية قيود أخرى على الواردات إعمالًا لأحكام الاتفاقات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواي.

إحالة 6 متهمين بالاعتداء على فتاة التيك توك منة عبد العزيز للجنايات Advertisements أمرت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة ستة متهمين في واقعة التعدي على المجني عليها «آية» الشهيرة بـ«منة عبد العزيز» لـ«محكمة الجنايات».

حكم نهائي بعودة حسين فايق لسباق انتخابات الشيوخ قضت المحكمة الادارية العليا موضوع - بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام، أحمد حسين فايق صبور، المستبعد من سباق انتخابات مجلس الشيوخ، بحكم محكمة القضاء الإداري.