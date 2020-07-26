مصر | تطورات خطيرة.. 30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق المنطقة الصناعية بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات خطيرة.. 30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق المنطقة الصناعية بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عززت الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، والحماية المدنية بالقليوبية بقوات من الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء للسيطرة على حريق المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، ووصل عدد سيارات الإطفاء حتي الآن 30 سيارة إطفاء.

وكشفت المعاينة الأولية أن الجمالون المندله به النيران بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 اكتوبر، على مساحة 20 ألف متر، يحوي ربعه على أتوبيسات مركونة والنصف يحوي على كميات كبيرة من الذرة المعدة للتصنيع، وجزء من خزانات السولار، والمواتير، والمعدات الخاصة بالتصنيع، موضحة إلى أن الحريق إلتهم كميات الذرة والمواتير والمعدات وجار محاصرة ألسنة اللهب قبل وصولها إلى خزانات السولار والأتوبيسات.

ويحاول قوات الدفاع المدني بالجيزة، السيطرة على حريق هائل شب داخل مخزن بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

وبينت المعاينة الأولية لقوات الدفاع المدني بالجيزة، أن الحريق اندلع بـ"جمالون"، على مساحة 20 ألف مترا، يحوي على اتوبيسات، ومعدات وأجهزة، وكميات كبيرة من الذرة المعدة للتصنيع.

وأوضحت المعاينة أن الحريق اندلع بالجزء الخاص بخزانات سولار والمعدات والمواتير، كميات الذرة المخزنه وجار العمل على محاصرة ألسنة اللهب قبل تمددها إلى الاتوبيسات وخزانات السولار.

وكانت دفعت قوات الدفاع المدني بالجيزة بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق هائل، شب داخل مخزن بالمنطقة الصناعية، بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

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وبدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بـ 8 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط عناصر تشكيل عصابى إرتكبوا 9 حوادث سرقة مساكن بالجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا مفاده بورود معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن قيام كلٍ من 3 عاطلين، مُقيمين بالجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب حوادث سرقات المساكن "بأسلوب التسلق" مُتخذين من دائرة قسمي شرطة " الأهرام، ثان الشيخ زايد" مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إستهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 9 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات في تلك الوقائع بأماكن إخفائها وأضافوا بإنفاقهم باقي المبالغ المالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية، والتشكيلات العصابية مرتكبي حوادث السرقة.