مصر | حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحاول قوات الدفاع المدني بالجيزة، السيطرة على حريق هائل شب داخل مخزن بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

وكشفت المعاينة الأولية لقوات الدفاع المدني بالجيزة، إلى أن الحريق اندلع بـ"جمالون"، على مساحة 20 ألف مترا، يحوي على اتوبيسات، ومعدات وأجهزة، وكميات كبيرة من الذرة المعدة للتصنيع.

وبينت المعاينة أن الحريق اندلع بالجزء الخاص بخزانات سولار والمعدات والمواتير، كميات الذرة المخزنه وجار العمل على محاصرة ألسنة اللهب قبل تمددها إلى الاتوبيسات وخزانات السولار.

كانت دفعت قوات الدفاع المدني بالجيزة بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق هائل، شب داخل مخزن بالمنطقة الصناعية، بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

وبدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بـ 8 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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