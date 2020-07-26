شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المنافسة بين مرشحي مجلس الشيوخ في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المنافسة بين مرشحي مجلس الشيوخ في محافظات الجمهورية، ففي كفر الشيخ اشتعلت صفحات فيسبوك بين المتنافسين، وعددهم ٢١ مرشحا، تأييدا للبعض، وطاف المرشحون، خلال جولاتهم قرى ومدن المحافظة الواسعة لدعوة الناخبين.

وكثف مرشحو حزب مستقبل وطن جولاتهم، وكذلك نشطت الأمانات المختلفة للحزب في عقد الندوات لدعم وتأييد مرشحي الحزب، الذين يتقدمهم المحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم، ومرشحي الحزب للفردي هم اللواء حسن البحيري رقم 1 رمز القلم والمهندس إشرف ممدوح عبدالونيس رقم 2 رمز الكتاب والمهندس على العجواني رقم 3 رمز سنبلة القمح.

وينافس على المقعد بقوه الدكتور اللواء عبدالعزيز قطاطو، مساعد مدير أمن البحيرة السابق ومرشح حزب حماة الوطن، معتمدًا على سمعته الطيبة أثناء عمله ودعم عائلته الكبيرة بمدينة بلطيم ومحبيه بأنحاء المحافظة الذين أشعلوا صفحاتهم بفيسبوك تأييدًا له، إلا أنه يكثف جولاته المكوكية بعموم المحافظة لدعوة الناخبين لانتخابه.

وفى شمال سيناء، اعتذر الشيخ سالم العكش، مرشح حزب مستقبل وطن لمجلس الشيوخ، بسبب نشر صور له خلال حملة انتخابية، اعتبرها البعض في غير وقتها، حيث إن عددا من قرى بئر العبدأضيرت بسبب الحرب على الإرهاب.

وقال العكش: «أهلي بقسمي بئر العبدورمانه.. اعتذر لكم جميعًا الصغير قبل الكبير على الصور التي تم نشرها».

وأضاف العكش: «مكانش قصدنا زعلكم نهائيا واعلموا أن همومكم همومنا ومصابكم مصابنا ومن أول يوم خاطبنا جميع المسؤولين بالوضع ومازلنا نواصل الجهد من أجلكم وهذا واجبنا».

يذكر أن الصورة التي تسببت في غضب المواطنين التقطت بمقعد الشيخ عيد أبورجل، خلال زيارة لقبيلة الدواغرة، وفي حضور سلامة الرقيعي، عضو مجلس النواب، ابن القبيلة.

وفى المنيا، رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم من محمد عبدالحفيظ صالح، مرشح حزب مستقبل وطن «فردي» بالمنيا، باستبعاد محمد صلاح عبدالمعبود «مستقبل» من كشوف المرشحين، وأيدت قرار لجنة تلقي الطلبات والفحص قيده بكشوف المرشحين.

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالمحافظة، برئاسة المستشار أشرف عقيل، رئيس اللجنة، الكشوف النهائية للمرشحين قبل التنازلات والتي تضم 27 مرشحا، بينهم 5 مرشحين عن حزب مستقبل وطن و4 مرشحين عن حزب حماة الوطن، و2 عن المؤتمر، ومرشح عن مصر القومي، وسيدة، و14 مرشحًا مستقلا.

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وبدأت الأحزاب السياسية والمستقلين حملاتهم الانتخابية، بعقد مؤتمرا ولقاءات وبدء مرحلة طرق الأبواب لحشد الناخبين للتصويت في الانتخابات لصالح مرشحيهم.

وفى سوهاج، أعلن اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن، بدء أمانة الحزب بالمحافظة بمختلف لجانها، في عقد اجتماعات تنظيمية مكثفة لبحث كيفية دعم مرشحي الحزب في الانتخابات.

وقال مصطفى إن استعدادات أمانات الحزب لدعم المرشحين تأتي تفعيلا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، حيث يجرى الاستماع إلى وجهات نظر المرشحين ومقترحاتهم في تعاون الحزب معهم.