شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ميدانية لـ«قومي حقوق الإنسان» في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ المجلس القومي لحقوق الإنسان، جولة ميدانية بمحافظة الوادي الجديد في إطار تنفيذ خطته وبرامجه لنشر ثقافة حقوق الإنسان.

وعقد المجلس، لقاء أمس السبت، مع عدد من المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة، والسكرتير العام بالمحافظة وتم مناقشة الموضوعات والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان بالمحافظة.

من جانبه، رحب خلالها بتواجد بعثة المجلس بالمحافظة، وأثنى على دور المجلس في حماية حقوق الإنسان وضرورة وجود آليات للتعاون والتنسيق مستقبلًا والحرص على استفادة الكوادر وموظفي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من برامج التوعية الذي يقدمها المجلس خلال الفترة المقبلة.

وطلب ممثل وفد المجلس توفير مقر لفرع المجلس القومي لحقوق الإنسان بمحافظة الوادي الجديد دعمًا لاستمرار دراسة الواقع المجتمعي وزيادة التواصل مع الأجهزة التنفيذية للانتصاف لحقوق المواطنين.

وأبدى السكرتير العام بالمحافظة استعداد المحافظة وترحيبها بوجود فرع للمجلس بها.

في سياق مواز، وفي إطار الإعداد للمشاركة في متابعة انتخابات مجلس الشيوخ قامت بعثة المجلس بعقد دورة تدريبية لعدد من متابعي منظمات المجتمع المدني الحاصلة على موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات ولقد شملت الدورة على الموضوعات التالية «الإطار التشريعي للعملية الانتخابية في ظل التعديلات الأخيرة لقانون مجلس الشيوخ وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، حقوق وواجبات المتابع المحلى، الرصد وإعداد التقارير.

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