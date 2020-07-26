شكرا لقرائتكم خبر عن «القومية للأنفاق» تكشف حقيقة انهيار عقار بالزمالك نتيجة الحفر للمترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت الهيئة القومية للأنفاق، انهيار العقار رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك نتيجة أعمال الحفر للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وقالت الهيئة في بيان، إنما نشر عن انهيار العقار عار عن الصحة، وما حدث هو هبوط بسيط بأحد أركان العمارة وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجى لسفارة دولة البحرين.

وأشارت الهيئة إلى أنها اتخذت والجهات الإستشارية ومقاول المشروع، كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي، كما تم إخلاء السكان من العقار المذكور وتم تعويضهم ماليا للإقامة البديلة لحين الإنتهاء من كافة الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلى العقار مرة أخرى.

وأهابت الهيئة القومية للأنفاق كافة وسائل الإعلام التأكد من الأخبار من مصادرها الرسمية لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام.