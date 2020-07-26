شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتابع أعمال لجان التصالح بشبين الكوم.. ويؤكد: 81 مليون جملة العوائد حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم، أعمال لجان التصالح في مخالفات البناء وتحصيل نسبة الـ25 % جدية التصالح بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، حيث أبدى المحافظ استيائه من تزاحم وتكدس المواطنين على منافذ التحصيل وشكوى المواطنين من التأخير، وعلى الفور وجه اللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد بالتوجه لمقر الوحدة المحلية لمتابعة الأمر على أرض الواقع، ووضع الحلول المناسبة تيسيراً على المواطنين.

كما قرر محافظ المنوفية صرف مكافأة مالية للعاملين بمجلس ومدينة الباجور لسرعة إنجازهم العمل بملف التصالح وتحقيق نسب جيدة حتى الأن.

وصرح محافظ المنوفية بأن إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة حتى الآن بلغ 90 ألف 486 طلب، فيما بلغت جملة العوائد المحصلة منها ما يقرب من 81 مليون جنيه.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية لأعمال لجان ملف التصالح في مخالفات البناء والتأكد من انتظام سير العمل بكافة الوحدات بنطاق المحافظة وإزالة كافة العقبات التي تواجه اللجان وبذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدف من الملف بإعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية، مؤكدا على متابعة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون.

وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل إنتهاء المدة المحددة ودفع قيمة جدية التصالح، بنسبة 25% من قيمة المخالفة قبل 15 أغسطس القادم وستتم الإزالة فورا بعد إنقضاء المدة ضمن الموجة الـ 16 والتي سيتم مدها لتنفيذ الإزالات للمتقاعسين عن استكمال إجراءات التصالح.

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