شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة البرلمان»: سنتابع تكليفات الرئيس للنهوض بقطاع الغزل وإعادة المجد للقطن المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة للنهوض بصناعات الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، مؤكدًا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستتابع تنفيذ هذه التكليفات وفقًا لدورها الرقابي والتشريعي.

وقال «عامر» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن هناك توجيها من الرئيس السيسي للحكومة بمواصلة خطة الدولة الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الاهتمام بجهود تحديث قطاع الغزل والنسيج، خاصة من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، وتطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الإطار، مؤكدًا أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلًا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم، في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية.

وأكد النائب أن لجنة الصناعة بمجلس النواب سوف تتابع مع الحكومة خطتها لتنفيذ التكليفات الرئاسية، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تتقدم للحكومة بمجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي تكفل مواجهة مشكلات الغزل والنسيج واستعادة القطن المصري لمكانته المرموقة عالميًا.