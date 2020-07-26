شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري السوداني يعلق على بيان الاتحاد الافريقي حول سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
علق وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، في تغريدة على «تويتر» حول بيان الإتحاد الأفريقي حيث أكد ان البيان جاء متوافقاً مع ما طرحه السودان بشأن ضرورة التوصل لإتفاق عادل وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية، ويتطلع السودان لجولة تفاوض حاسمة» بقيد زمني وأجندة واضحة لمعالجة النقاط العالقة.
وأصدر الإتحاد الأفريقي بياناً الجمعة الماضية وافق فيه على الإنتهاء من المفاوضات بنص ملزم بسأل ملء وتشغيل السد يتضمن إتفاقية شاملة بشأن التطورات المستقبلية على النيل الأزرق.
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