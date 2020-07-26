شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتابع حادث هبوط ارضى بالزمالك.. ولا يوجد مصابين أو وفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلي الدرجة القصوى بمستشفيات محافظة القاهرة، اليوم الاحد، أثر حادث ميل بعقار بمنطقة الزمالك نتيجة هبوط أرضي، مؤكدةً أنه لم ينتج عن الهبوط الارضى أي مصابين أو وفيات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الدفع ب 3 سيارات اسعاف مجهزة لموقع الحادث، مشيراً الي أن وزيرة الصحة والسكان تتابع الموقف أول بأول.