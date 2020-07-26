شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم كفر الشيخ: لم نتلق شكاوى.. ورصدنا حالة تمزيق ورقة إجابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 32 ألفا و138 طالبًا وطالبة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية النظرية نظام الثلاث والخمس سنوات بالشعب الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية والتعليم المزدوج، الأحد، في مواد اللغة الإنجليزية للدبلوم الصناعي، واللغة الإنجليزية للدبلوم الزراعي نظام 3 سنوات، ومادة إدارة مشروعات الصغيرة زراعية كفترة ثانية، ومادة الفيزياء للدبلوم الصناعي نظام الـ3 سنوات، وتاريخ مصر القديم للدبلوم الفندقي نظام ال3 سنوات، ومادة المهارات الإشرافية نظام ال5 سنوات، في 137 لجنة بـ13 إدارة تعليمية.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في بيان، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ تابع لحظة بلحظة دخول طلاب الدبلومات إلى اللجان وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأضافت وكيل الوزارة أن غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية تابعت وصول أوراق الأسئلة إلى جميع لجان الامتحانات بوقت كافٍ ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى من صعوبة الامتحان، ورصدت الغرفة تمزيق طالب بمدرسة السلام الابتدائية ورقة إجابته في مادة المشروعات الصغيرة.

وأكدت وكيل الوزارة، أن هذه الاختبارات تجرى وسط إجراءات وقائية احترازية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد بعد توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير للجان حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان، مناشدة جموع الطلبة بعدم تعريض أنفسهم للمسائلة القانونية حال محاولتهم استخدام المحمول أو أي وسيلة للغش داخل اللجنة حفاظا على مستقبلهم.