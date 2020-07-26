شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يوجه بالمتابعة المستمرة لحالة سيارات مجلس المدن (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولاته على المدن، حيث تفقد مدينتى طوخ وشبين القناطر لمتابعة منظومة رفع القمامة والتراكمات والإشغالات الموجودة في الشوارع الرئيسية التي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الجمالي للمدينة يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ ومحمد ياسين نائب رئيس مجلس مدينة طوخ.

بدأ المحافظ جولتة بتفقد مدينه طوخ حيث لاحظ وجود إشغالات بالشوارع الرئيسية، ووجه بإزالتها فورا وتحرير محاضر مخالفة للمواطنين الذين يتسببون في الإشغالات الموجودة بالشارع.

كما تفقد المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات الصلبة بالمدينه للاطمئنان على سير العمل من خلال غرفة التحكم الموجودة بالمحطة، علما بأن مساحة المحطة تبلغ حوالي 4861م2، حيث تعمل المحطة بطاقة إستيعابية 400 طن يومي، وتخدم مدينة طوخ والقرى المجاورة.

وتوجه المحافظ لمدينة شبين القناطر، حيث تفقد الحملة الميكانيكية لمجلس المدينه للوقوف على مدى التزام جميع خطوط سير السيارات وفقا لأمر التشغيل ومدى الحفاظ على كفاءة السيارات والتزام السائقين.

ووجه الهجان مدير الحملة الميكانيكية بالمتابعة المستمرة للحالة الفنية للسيارات ورفع كفاءتها مع عدم تواجد أي سيارة معطلة مع التأكيد على استمرار أعمال الصيانة الدورية.

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