شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: ارتفاع مفاجئ في منسوب النيل يحدث أزمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم في السودان عن ارتفاع مفاجئ في مستويات نهر النيل، الأمر الذي أدى لانخفاض انتاجية المياه النقية في عدد من المحطات.

وقال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، أنور السادات الحاج محمد، إن ارتفاع منسوب النهر تسبب في زيادة مستوى عكارة المياه من 3000 وحدة إلى 14 الف وحدة بصورة مفاجئة، بحسب صحيفة «التيار» السودانية.

وأدى ذلك للتقليل من إنتاجية المياه النقية في جميع المحطات بالولاية، منوها إلى أن أكثر المناطق تأثرا هي أحياء مدينة الخرطوم بحري وشرق الخرطوم.