شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرأس اجتماع مجلس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتنمية التكنولوجية اجتماعًا، صباح اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور عماد الدين حجازي المدير التنفيذي للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

في بداية الاجتماع، قدم الوزير التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك متمنيًا السلامة والصحة للشعب المصري.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة أن يتم تمويل المشروعات البحثية التي تتفق مع الاستراتيجية القومية للبحث العلمي والاحتياجات الفعلية للدولة، وتساهم في حل المشكلات ذات الأولوية للمجتمع.

كما أوصى عبدالغفار بضرورة تشكيل وتأسيس لجنة مشتركة بالتعاون بين منظمات البحث العلمي في مصر في جميع المجالات؛ من أجل التنسيق وعدم تكرار تمويل نفس المشاريع البحثية في أكثر من جهة أو في الجهة الواحدة.

وخلال الاجتماع، اطمأن الوزير على ما تم التوصل إليه بشأن الإجراءات الفنية والتنفيذية لتحويل الصندوق إلى هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مؤكدًا على ضرورة تذليل كافة العقبات.

وقد وافق المجلس على تمويل عدد من المشروعات منها 7 مشروعات منح الأبحاث الأساسية والتطبيقية، ومشروع من مشروعات منح دعم الأبحاث، وعدد 4 مشروعات منح قصيرة الأجل لتطوير حلول لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID -19)، ومشروعين من مشروعات منح التنمية التكنولوجية، و6 مشروعات منح بحثية في إطار برنامج منح التعاون المصري الإيطالي المشترك، و6 مشروعات منح سفر باحثين في إطار برنامج منح التعاون المصري الإيطالي المشترك.

ومن جانبه، استعرض د.عماد تقريرًا حول المشروعات التي تمت الموافقة على تمويلها، منذ إنشاء الصندوق حتى الآن، موضحًا إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من المشروعات المختلفة.

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وفي هذا الإطار، طالب الوزير بإعداد احصائية حول تطور المشروعات المقدمة، والتي تمت الموافقة عليها، ومقارنتها بالأعوام السابقة، وعدد المشروعات البحثية التي تم تمويلها لتطوير حلول لجائحة فيروس كورونا.