شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك سفاجا تضبط محاولتي تهريب لأقراص الكيبتاجون المخدرة ومستحضرات التجميل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، اليوم الأحد، من ضبط محاولتى تهرب جمركي لكمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات.

وقالت إدارة الجمارك في بيان لها، إن معلومات سرية وردت في اعتزام (م.ر) سائق بوكالة ملاحية تهريب كمية من الأقراص المخدرة لداخل البلاد، وتم تشكيل لجنة جمركية وأمنية لتفتيش السائق عقب نزوله من على متن إحدى العبارات التابعة لأحد التوكيلات الملاحية القادمة من ميناء ضبا السعودى فتبين وجود كيس بلاستيك يحتوي على منظفات ومواد غذائية متنوعة أسفله 61 كيس بها 58285 قرص من عقار الكبتاجون المخدر بوزن قائم 10 كيلو و200 جرام، وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة 23114000 جنيه.

في جانب آخر وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والركاب القادمين من ميناء ضبا السعودى تم ضبط كمية متنوعة من مستحضرات تجميل وعطور مخبأة داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بأحد الركاب القادمين، وبلغ التعويض الجمركي المستحق 78000 جنيه.