شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تضبط ٦٥٠ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر وفاسده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين من ضبط ٦٥٠ كجم لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية بمحلات جزارة بحي الوراق ومراكز منشأة القناطر والبدرشين وذلك خلال حملات نفذتها المحافظة لضبط الأسواق قبل عيد الأضحى المبارك. وأكد الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم ضبط حوالي ٢٥٠ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر بحوزة سيارة نصف نقل وتروسيكلات بمناطق الوراق وجنوب الجيزة. وأضاف أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم ضبط ٦٦ كجم لحوم فاسدة لدي محل جزارة بمركز ومدينة البدرشين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 91,583

تعافي 32,903

وفيات 4,558

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