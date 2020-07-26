شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القومية للأنفاق: لم يحدث انهيار بعقار الزمالك نتيجة أعمال الحفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أنه لم يحدث أي نوع من أنواع الانهيارات بعمارة رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك نتيجة أعمال الحفر، ولكن حدث هبوط بسيط بأحد أركان العمارة وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجى لسفارة دولة البحرين.

وأضافت أن الهيئة والجهات الاستشارية ومقاول المشروع، قد اتخذوا كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائى.

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كما تم إخلاء السكان من العقار المذكور، وتم تعويضهم ماليا للإقامة البديلة، لحين الانتهاء من كافة الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلي العقار مرة أخرى.

وتهيب الهيئة القومية للأنفاق، بكافة وسائل الإعلام التأكد من الأخبار من مصادرها الرسمية لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام .