شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان النووي لمحطة الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات القومية للكهرباء، ومحطة الضبعة النووية. ووجه الرئيس باستمرار جهود الربط الكهربائي مع دول الجوار، كما وجه بحوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء بالتوسع فى الميكنة والعدادات الذكية لفاعلية آلية التحصيل، وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان النووى لمحطة الضبعة. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يوجه بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان النووي لمحطة الضبعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.