شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنىء ليبيريا والمالديف بمناسبة احتفالهما بيوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الرئيس جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال. كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس إبراهيم محمد صليح رئيس جمهورية المالديف بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسى يهنىء ليبيريا والمالديف بمناسبة احتفالهما بيوم الاستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.