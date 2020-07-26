شكرا لقرائتكم خبر عن موجز المحافظات من تليفزيون الخليج 365: التحقيق مع صاحب أشهر برج مخالف بجرجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم ”الخليج 365” موجز لأهم الأخبار من "المحافظات" أعده الزميل محمود حسن وقدمته الزميلة شروق وجدي.

وتصدر الموجز ما أعلنته الدكتورة هالة زايد، وزيرةُ الصحة والسكان، عن تقديمِ الخدمةِ الطبية لـ 152 ألف مريض من أصحابِ الأمراضِ المزمنة بالمجان في مختلفِ محافظاتِ الجمهورية، وذلك ضمن مُبادرة رئيس الجمهورية لمتابعةِ وعلاجِ الأمراضِ المزمنة تحت شعار"100 مليون صحة"، وذلك مُنذُ انطلاقِهِا في 20 يونيو الماضي وحتى اليوم الأحد.

وأوضح بيان أن المبادرة قامت بصرفِ العلاج لكافةِ المترددين بالمجان لمدة تكفى 3 أشهر قادمة، وذلك من خلال 228 عيادة خارجية بالمستشفيات، و 321 وحدة صحية ومركز طبي، و89 سيارة قوافل طبية مُتنقلة بجميعِ محافظاتِ الجمهورية.

وإلى مطارات المحافظات، حيث تستقبلُ مطارات القاهرة وسوهاج وأسيوط والإسكندرية 1250 من العالقين المصريين في الكٌويت إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية؛ وذلك عبر 8 رحلات جوية.

وكانت جهودُ الدولة المصرية قد نجحت في إعادةِ نحو 80 ألف مصرى فى مُختلفِ دُول العالم، بعد أن عَلَقوا بسببِ أزمةِ جائحةِ كورونا.



الزميلة شروق وجدي

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وإلى الشرقية حيث تُواصلُ الأجهزةُ الأمنية بمركزِ شرطة بلبيس بمحافظةِ الشرقية، محاولة استخراج جثمان عامل لَقِىَ مَصرَعُه إثر انهيار جدران منزل أثناء التنقيب عن الأثار بمكان داخل مزرعة بمركز بلبيس.

فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على صاحبِ المنزل وشخصٍ أخر، وتم إخطار النيابة العامة بمركز بلبيس، التي أمرت باستخراج الجثمان وطلبت تحريات المباحث حولَ الواقعة.

وعن حادث الغرق الذى وقع صباح الجمعة بالعين السخنة، تمكنت فرق إدارة الإنقاذ النهري والحماية المدنية بمحافظةِ السُويس، من العثورِ على جثةِ الشاب محمود رياض، 22 عامًا، بالقربِ من قريةِ أرونا بالعين السخنة، وهو من مدينة العبور بمحافظةِ القاهرة، بعد أن لَقِيَ مَصرَعُهُ صباح الجُمعة، بصحبةِ اثنين من أصدقائِهِ وتم نقلُ الجثمان إلى مشرحةِ مستشفيي السُويس العام.

وكان الإنقاذ النهري قد تمكن أمس من استخراجِ جثةِ الشقيقين أحمد عبد الفتاح منتصر 20 عامًا، ومنتصر عبد الفتاح، 16 عامًا، والذين غَرَقوا بالعين السخنة.

ومازلنا فى حوادث الغرق حيث قال اللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية ، إنه من الصعب تعيين حراسات وأمن بطول شواطئ الإسكندرية ، والتي يبلغُ طولِهِا 65 كيلومتر ، وأكد أن المحافظة والأجهزة التنفيذية تقوم بكافةِ المهامِ الخاصة لتنفيذِ قرارِ رئيس الوزراء بغلقِ الشواطئ لكن بعض المواطنين يخالفون هذه القرارات خاصةً في الساعاتِ الأولى من الصباح, وأثناء الفجر, ويتسللون إلى الشواطئ المُغلقة.

وناشد محافظ الإسكندرية المواطنين بعدمِ التسلل إلى الشواطئ المُغلقة مره اخري .

وإلى سوهاج حيث بدأت النيابةُ العامة بدائرةِ مركز جِرجا، التحقيق مع صاحب أشهر برج مخالف بالمدينة، والذي تمت إزالتِهِ مُنذُ عدةِ أيام، وذلك عَقِب إلقاء القبض عليِه بمدينةِ الإسكندرية.

وكانت التحريات قد توصلت إلى تحديد مكان اختباء المُتهم بمحافظةِ الإسكندرية، وتم التنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية والدفع بمأمورية، وتم إلقاء القبض عليه وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.