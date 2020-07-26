شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تغلق محيط عقار الزمالك المائل وخدمات مرورية لتنظيم الحركة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت محافظة القاهرة محيط عقار الزمالك المائل، بالتزامن مع إخلاء العقار من سكانه، حيث فرضت كردون أمنى بمحيط العقار مع نشر خدمات مرورية لتنظيم حركة المرور بعد إغلاق أحد الشوارع التي يطل عليها العقار.

ووضعت أجهزة المحافظة حواجز حديدية بمحيط العقار المائل المكون من 12 دور، ويحمل العقار رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك حيث تم إخلاء العقار بالكامل من السكان حرصًا على سلامتهم .

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ قليل الميل الحادث بالعقار، وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية على الفور لمعاينة العقار وبيان مدى تأثره بالهبوط الارضى .

والعقار مكون من جزئين الاول يطل على 17 شارع البرازيل ومكون من 12 دور وبه 37 وحدة سكنية منها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة سكنية مغلقة ، والجزء الثانى يطل على شارع عزيز اباظة و مكون من 11 دور وبه 33 وحدة سكنية منها 28 آهلة بالسكان ،و5 وحدات سكنية مغلقة .

وتبين من المعاينة المبدئية وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بجراج العقار 17 شارع البرازيل وهبوط بمدخل سفارة البحرين المجاور للعقار المذكور وهبوط بجوار مدخل وباب سفارة البحرين من شارع البرازيل .

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