شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: رصد 3 حالات غش وحيازة محمول ونشر على الإنترنت بامتحانات الدبلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى 751 ألف و926 طالب/طالبة بالدبلومات الفنية (الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم الامتحان في (80) مادة فترة أولي، و(4) مواد في الفترة الثانية، في ثاني أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثاني سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

تفقد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، والدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات والأستاذ هاشم علي جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني سير العملية الامتحانية في عدد من لجان محافظة طنطا في ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية.

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وزار نائب الوزير لشئون التعليم الفني والدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات والأستاذ هاشم علي جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، لجان الامتحانات بمدرسة المنشاوي الإعدادية بنات، ومدرسة كفر الزيات الصناعية الميكانيكية، ومدرسة الشهيد محمد كامل نزر الإعدادية بنات، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

وتم إحالة رئيس اللجنة، والمراقب بمدرسة الشهيد محمد كامل نزر الإعدادية بنات للشئون القانونية لعدم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة من حيث دخول الطلاب بالهواتف المحمولة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد 3 حالات غش وحيازة محمول ونشر علي الإنترنت، في محافظة الجيزة، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 5 طلاب وتم عزلهم ونقل بعضهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة .