شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتابع حادث الهبوط الأرضى بالزمالك.. ولا يوجد مصابين أو وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفيات محافظة القاهرة، اليوم الأحد، أثر حادث ميل بعقار بمنطقة الزمالك نتيجة هبوط أرضى، مؤكدةً أنه لم ينتج عن الهبوط الأرضى أى مصابين أو وفيات.

وأوضح بيان أنه تم الدفع ب 3 سيارات اسعاف مجهزة لموقع الحادث، مشيرًا إلى أن وزيرة الصحة والسكان تتابع الموقف أول بأول.

وكانت قد أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أنه لم يحدث أى نوع من أنواع الانهيارات بعمارة رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك نتيجة أعمال الحفر، ولكن حدث هبوط بسيط بأحد أركان العمارة وهبوط فى الساحة الأمامية والسور الخارجى لسفارة دولة البحرين.

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وأضافت أن الهيئة والجهات الاستشارية ومقاول المشروع، قد اتخذوا كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائى.

كما تم إخلاء السكان من العقار المذكور، وتم تعويضهم ماليا للإقامة البديلة، لحين الانتهاء من كافة الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلى العقار مرة أخرى.

وتهيب الهيئة القومية للأنفاق، بكافة وسائل الإعلام التأكد من الأخبار من مصادرها الرسمية لتوضيح الحقائق أمام الرأى العام .