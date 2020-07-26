علقة موت لجاسوس تركي يحاول إعادة "خلافة أردوغان" في الحلزومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من الحلزومة الذي يقدمه حازم عبد الصمد، جسد مقدم البرنامج شخصية الجاسوس التركي الذي يأتي من تركيا ليوثق معلومات من المصريين ويستفزهم بادعاء أنه يمتلك القلعة، لتظهر شخصيه المصريين وقوتهم في رد الفعل الوطني الذي يبين نخوة ووطنيه المصريين.
وكانت ردود الأفعال متفاوتة ما بين الردود المنطقية والتدخل بالأيدي ذلك بعد ادعاء الجاسوس أن الجيش التركى أقوى من الجيش المصري.
وانهي مقدم البرنامج كلمته الاخيرة بعبارة تؤكد إن المصريين وقت الجد كلهم يد واحدة وإن الجيش المصري أعظم الجيوش.
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