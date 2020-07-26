شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد موقع العقار المائل بالزمالك.. مكون من 12 طابقا ويضم 70 شقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رصد ”الخليج 365” إجراءات محافظة القاهرة، التى اتخذتها لتأمين المشاة بمحيط العقار المائل بالزمالك، حيث شهدت منطقة الزمالك منذ قليل ميل بالعقار رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك، حيث تم إخلاء العقار بالكامل من السكان حرصًا على سلامتهم.

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وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ قليل الميل الحادث بالعقار، وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية على الفور لمعاينة العقار وبيان مدى تأثره بالهبوط الأرضى.

والعقار مكون من جزئين الأول يطل على 17 شارع البرازيل ومكون من 12 دور وبه 37 وحدة سكنية منها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة سكنية مغلقة، والجزء الثانى يطل على شارع عزيز أباظة ومكون من 11 دور وبه 33 وحدة سكنية منها 28 آهلة بالسكان، و5 وحدات سكنية مغلقة.

وتبين من المعاينة المبدئية وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بجراج العقار 17 شارع البرازيل وهبوط بمدخل سفارة البحرين المجاور للعقار المذكور، وهبوط بجوار مدخل وباب سفارة البحرين من شارع البرازيل .