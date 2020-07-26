شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لا نخاف من موجة ثانية لفيروس كورونا ولكن نخشى إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الصحية بالصحة، إن الوزارة قدمت الرعاية الطبية 152 ألف مريض بالمجان ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة، موضحة أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا فى تزايد مستمر.

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وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دى إم سى، أن المسئولين فى الصحة لا يخافون من حدوث موجة ثانية للفيروس، ولكن الخوف من إجازة العيد والتزاحم والإهمال فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتكاسل.

وأكملت رئيس قطاع الرعاية الصحية بالصحة، أن الخوف من فرح المواطنين بالعيد متناسين أزمة الفيروس، موضحة أن الوزيرة اجتمعت مع مديرى المديريات للتشديد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية، ويجب أن يكون هناك وعى من قبل المواطنين بخطورة الإهمال فى الوقاية.