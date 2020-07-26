حصاد الوزارات.. علاج 152 ألفا من أصحاب الأمراض المزمنة مجانا ضمن مبادرة الرئيس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأثنين ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: وزيرة الهجرة: ضبط المعتدى على الشاب المصرى بالكويت وتسجيل القضية " جنحة" التعليم: رصد 3 حالات غش وحيازة محمول ونشر على الإنترنت بامتحانات الدبلومات إنفوجراف.. الصحة تكشف عن 10 نصائح لمريض السكر لحمايته من المضاعفات وزارة الصحة تحذر من الإفراط فى تناول الأدوية والفيتامينات دون إشراف طبى التعليم تكشف مصير كراسات إجابة لطلاب بالثانوية العامة فقدت أجزاء منها الصحة: 35.9% نسبة الشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات العزل Advertisements الصحة: علاج 152 ألف مريض من أصحاب الأمراض المزمنة مجانا ضمن مبادرة الرئيس التموين: خصم 200 جنيه للمواطن المقيد ببطاقة تموين ضمن مبادرة تشجيع المنتج المحلى الزراعة: إنتاج مصر من السكر 2.5 مليون طن ونتوقع زيادة 100ألف طن العام المقبل التضامن: توفير فرص تدريبية مناسبة لاحتياجات سوق العمل ضمن برنامج "فرصة" الرى: البدء فى تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة خلال 9 أشهر الأوقاف: إنهاء خدمة إمامين بالإسماعيلية لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفى

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