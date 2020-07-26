شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: الموافقة على تمويل 4 مشروعات لتطوير حلول لجائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتنمية التكنولوجية اجتماعًا، صباح اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتورعماد الدين حجازي المدير التنفيذي للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وفي بداية الاجتماع، قدم الوزير التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك متمنيًا السلامة والصحة للشعب المصري.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة أن يتم تمويل المشروعات البحثية التى تتفق مع الاستراتيجية القومية للبحث العلمي والاحتياجات الفعلية للدولة، وتساهم في حل المشكلات ذات الأولوية للمجتمع.

كما أوصى الدكتور عبد الغفار بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، على ضرورة تشكيل وتأسيس لجنة مشتركة بالتعاون بين منظمات البحث العلمي في مصر في جميع المجالات؛ من أجل التنسيق وعدم تكرار تمويل نفس المشاريع البحثية في أكثر من جهة أو في الجهة الواحدة.

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وخلال الاجتماع، اطمأن الوزير على ما تم التوصل إليه بشأن الإجراءات الفنية والتنفيذية لتحويل الصندوق إلى هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مؤكدًا على ضرورة تذليل كافة العقبات.

ووافق المجلس على تمويل عدد من المشروعات منها 7 مشروعات منح الأبحاث الأساسية والتطبيقية، ومشروع من مشروعات منح دعم الأبحاث، وعدد 4 مشروعات منح قصيرة الأجل لتطوير حلول لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID -19)، ومشروعين من مشروعات منح التنمية التكنولوجية، و6 مشروعات منح بحثية في إطار برنامج منح التعاون المصري الإيطالي المشترك، و6 مشروعات منح سفر باحثين في إطار برنامج منح التعاون المصري الإيطالي المشترك.

ومن جانبه، استعرض الدكتور عماد تقريرًا حول المشروعات التي تمت الموافقة على تمويلها، منذ إنشاء الصندوق حتى الآن، موضحًا إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها من المشروعات المختلفة.

وفي هذا الإطار، طالب الوزير بإعداد احصائية حول تطور المشروعات المقدمة، والتي تمت الموافقة عليها، ومقارنتها بالأعوام السابقة، وعدد المشروعات البحثية التي تم تمويلها لتطوير حلول لجائحة فيروس كورونا.