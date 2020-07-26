شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء: إجراءات قانونية ضد صفحة مزورة باسم النقابة على "فيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للأطباء، إن هناك صفحة مزورة تحمل إسم نقابة الأطباء وتقوم بنشر أخبار عن النقابة وعن الأطباء علي موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، مشيرة إلى أن الصفحة "نقابة أطباء مصر - الصفحة الرسمية" هي الصفحة الرسمية والوحيدة للنقابة، ويمكن ملاحظة فرق أعداد المتابعين بين الصفحات المزورة والصفحة الرسمية، حيث أن عدد متابعي الصفحة الرسمية قد تجاوز 450 الف متابع.

وحذرت النقابة العامة للأطباء، فى بيان، من التعامل مع تلك الصفحات المزورة ، وجاري إتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة ضدها.