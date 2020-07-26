شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء: إجراءات قانونية ضد صفحة مزورة باسم النقابة على "فيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النقابة العامة للأطباء، إن هناك صفحة مزورة تحمل إسم نقابة الأطباء وتقوم بنشر أخبار عن النقابة وعن الأطباء علي موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، مشيرة إلى أن الصفحة "نقابة أطباء مصر - الصفحة الرسمية" هي الصفحة الرسمية والوحيدة للنقابة، ويمكن ملاحظة فرق أعداد المتابعين بين الصفحات المزورة والصفحة الرسمية، حيث أن عدد متابعي الصفحة الرسمية قد تجاوز 450 الف متابع.
وحذرت النقابة العامة للأطباء، فى بيان، من التعامل مع تلك الصفحات المزورة ، وجاري إتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة ضدها.
من ناحية اخرى، كان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ3 آلاف إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 145 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.
وأوضح الزيات، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.
وأشار إلى أن الأعداد التى تصل إليها النقابة ويتم الإعلان عنها، هى أعداد حقيقية، ولكن قد يكون عدد غير كامل، وهناك أطباء قد لا تصل اليهم اللجنة.
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