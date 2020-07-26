شكرا لقرائتكم خبر عن "شير صورتك واكسب رحلة".. تنشيط السياحة تطلق مسابقة لمتابعيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت هيئة تنشيط السياحة مسابقة من خلال صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لمتابعيها، وذلك فى إطار حملتها الترويجية للمقاصد المصرية، حيث تمنح الفائزين رحلات مجانية لإحدى المدن الساحلية.

وقالت الهيئة فى تغريدة لها بموقع التواصل الاجتماعى: "إجازة ممتعة تنتظر كل محبى شواطئ مصر! قمنا بتحضير مسابقة استثنائية بالتعاون مع إحدى جروبات السياحة على فيس بوك، شاركنا صورك واحصل على رحلة لشخصين".

وأوضحت الهيئة تفاصيل وخطوات المسابقة التى أطلقتها.. فقط عليك التسجيل فى الجروب الذى يهتم بالمسافرين حول العالم، ومشاركة صورة التقطتها لأحد الشواطئ المصرية مع هشتاج الحملة الترويجية للسياحة المصرية #SameGreatFeelings ‎#Beaches_in_Egypt ‎#ExperienceEgypt ‎#SafeTravels.

والصور الفائزة سيحصل أصحابها على رحلة لشخصين ‎لأحد المقاصد السياحية المصرية المميزة.

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وقال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار إن حركة السياحة الدولية أصبحت منتظمة فى جنوب سيناء والبحر الأحمر، لافتا إلى أنه عند فتح السياحة الدولية كان الوفود فى بداية يوليو يصل عددها إلى 300سائح يوميا بدأت تتزايد، واليوم نتحدث عن 1400 سائح يوميا وهذا خمس أضعاف فى ثلاث أسابيع، لافتا إلى أن إعلان وزارة الصحة أن المحافظات أمنة وسجلت صفر إصابات بفيروس كورونا.

وأشار الوزير إلى أن المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC قام باعتماد ضوابط السلامة الصحية التى أقرتها الوزارة لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها، ومنح مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel.

وأشار الوزير إلى حرصه على تفقد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لمتابعة تنفيذها على أرض الواقع، موضحا أن الفنادق تتبع إجراءات وقائية منذ دخول الضيف من باب الفندق وتقوم بإجراءات تطهير للأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، وتطهير منطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي.

وأكد على أن جميع الرحلات السياحية التى وصلت مصر بعد انتهاء رحلاتها السياحية عادت إلى بلادها دون إصابة واحدة.