الزراعة: إنتاج مصر من السكر 2.5 مليون طن ونتوقع زيادة 100ألف طن العام المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، إن المساحات الحالية لمحصول قصب السكر تبلغ 350 ألف فدان ،وبنجر السكر 600 ألف فدان ، والإنتاج الكلى 2.5 مليون طن سكر ، والاستهلاك 3.2 مليون طن وتبلغ الفجوة 700 ألف طن.
وأضاف رئيس مجلس المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية ، فى تصريحات الخليج 365 "، نتوقع زيادة فى انتاج السكر العام المقبل الى 100 الف طن ، مضيفا أن حوالى 1.6 إلى 1.7 مليون طن من الإنتاج المحلى سيكون من البنجر و900 ألف طن من قصب السكر ، مشددا على تدعيم مزارعى القصب بالخدمات المجانية بهدف تشجيعهم على استبعاد الأصناف منخفضة الانتاجية، وزراعة الأصناف الجديدة.
وتابع " عبد الجواد " ، يتم حاليا نشر صنف جديد لقصب السكر جيزة 3 بديلا عن صنف س9 لرفع إنتاجية السكر من وحدة المساحة المنزرعة و ترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى الرى ،وتحقق أعلى ربح للمزارع وتقلل تكلفة الإنتاج، بالإضافة الى أن شركات السكر تقوم حاليا بتجارب على صنف اخر جيزة 4 ليتم نشر الموسم الجديد.
وأكد رئيس المحاصيل السكرية ، أن نشر صنفين جديدين وخاصة جيزة "3 " يعطى انتاجية كبيرة من القصب والسكر ويزرع حاليا ويوفر المياه بنسبة 20% ومبكرالنضج ، بالإضافة الى ادخال صنف جيزة" 4" وتعميمه فى المنظومة الموسم الجديد قادر على إعطاء إنتاجية كبيرة بخلاف الصنف س9 ، " قائلا " : على الرغم أن هناك برامج توعوية بالاصناف الجديد فى الحقول وتوزيع صنف تقاوى صنف 3 بالمجان الا أن الفلاح يزرع س9 ، مؤكدا أن ثقافة الفلاح لابد أن تتغير".
وأضاف مصطفى عبد الجواد ، أنه تشجيعيا للمزارعين الملتزمين بالأصناف الجديدة بزراعة الصنفين يتم تدعيمها بـ5 آلاف جنيه عن كل فدان فى شكل خدمات سواء حرث ومكافحة الآفات والتقاوى ، من خلال إنشاء صندوق لدعم مزارعى قصب السكر على أن تتحمل وزارة الزراعة 50% وشركة السكر للصناعات التكاملية 50%، حيث تم صرف تقاوى صنف جيزة "3" من محطات البحوث التابع لمعهد المحاصيل السكرية، بالمجان وجيزة 4 من محطات البحوث التابع للمعهد ، من كومبو باسوان ، وشندويل بسوهاج ،و المطاعنة بالأقصر ، وملوى بالمنيا.
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