شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة أهل مصر للتنمية تعلن عن مجموع إسهاماتها لأكثر من 60 مستشفى خلال شهرين من أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ·10 وحدات كاملة للعناية المركزة، و32 جهاز تنفس اصطناعي، ومليون ماسك جراحي وجوانتي طبي، و100 الف بدلة وقائية

· خط انتاج لتصنيع واقي الوجه متعدد الاستخدام، وخط لتصنيع بدل وقائية متعددة الاستخدام

·3 مبان مجهزة للحجر الصحي تحت اشراف وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي

السويدي: المؤسسة عملت على 7 محاور مختلفة منذ بداية أزمة كورونا في مصر لدعم الدولة

منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بدأت مؤسسة اهل مصر للتنمية فى تنفيذ خطة شاملة للقيام بدورها المجتمعى للمساهمة فى احتواء الأزمة، وذلك من خلال أطلاقها لمبادرة "أهل مصر قد المسؤولية" والتى تم تنفيذها من اليوم الأول، من خلال 7 محاور رئيسية، وهى توفير الأجهزة الطبية للمستشفيات الحكومية والجامعية، وتأمين الطاقم الطبي بتوفير مستلزمات وقائية، وتحويل 3 مبان مملوكة لأهل مصر لمستشفيات عزل وحجر صحي وتجهيزهم، وتوفير حلول تكنولوجية للتعامل مع الأزمة، بالإضافة لحملات توعوية للمواطنين، ومبادرات دعم معنوي للطاقم الطبي، وتوفير أماكن لمصابي فيروس كورونا بالمستشفيات.

وساعدت مؤسسة أهل مصر للتنمية مستشفيات العزل والحجر الصحي ودعم المستشفيات الحكومية والجامعية، واستطاعت توفير 10 وحدات عناية مركزة، و32 جهاز تنفس صناعي، و20 مضخة سرنجة محاليل، و5 أجهزة سونار، و15 جهاز مونيتور، فى مستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية.

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كما وفرت المؤسسة ضمن حملة "تأمين الجيش الأبيض مسؤو ليتنا" عددا من المستلزمات الوقائية للطاقم الطبي وتوزيعها على 63 مستشفى بجميع محافظات مصر بالمجان خلال شهرى ابريل ومايو حيث شملت مليون ماسك جراحي، ومليون جوانتي طبي، 300 الف اوفر هيد، واوفر شوز، 250 الف واقي للوجه، 130 الف جاون، 100 الف بدلة وقائية، 30 الف ماسك n95 واستطاعت المبادرة التعاون مع شركة جيزة للأنظمة التعليمية ود. أحمد المناوي اطلاق خط انتاج لتصنيع واقي وجه متعدد الاستخدام، والتعاون ايضا مع شركة سيجما فيت لتصنيع بدل وقائية متعددة الاستخدام.

واستطاعت أهل مصر تحويل 3 مبان تابعة لها لمستشفيات عزل وحجر صحي، تحت إشراف وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بطاقة استيعابية 540 سريرا، حيث تم تجهيز الثلاث مبان بالتعاون مع كل من البنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي وبنك القاهرة، كمان ساهم عدد من مصممي الأزياء منهم هاني البحيري وسارة أنسي، وفيفيان معوض، وفتحوا الورش الخاصة بهم وتخصيص كل مجهوداتها لتوفير أغطية السرة اللازمة لتجهيز مبان العزل التي تعمل عليها أهل مصر وساهم كل من شركتي أورانج مصر اتصالات مصر بدعم المباني بشبكة اتصالات قوية.

وضمن الاعتماد على الحلول التكنولوجيا الحديثة نفذت مؤسسة أهل مصر للتنمية برنامج لحساب أعداد المستهلكات والملابس الوقائية في المستشفيات مقابل أعداد المرضى، مما سـاعد كثيـرا فـي حصـر الكميـات وتنظيـم صرفهـا، وذلك بالتعـاون بيـنها وبين شـركة السـويدي انتيليجانـس والمجلس الأعلى للمستشـفيات الجامعية.

وقد صرحت هبة السويدي أنها فخورة بهذه التجربة الانسانية التي تدرس عن تكاتف الشعب المصري بكافة مؤسساته فبالرغم من أن تخصص مؤسسة أهل مصر للتنمية في علاج حالات الحروق، إلا أن المؤسسة وجهت إمكانياتها لدعم وتقدير المنظمة الطبية

وأضافت "لقد رأينا جميعا جهود الدولة بكافة قطاعاتها لمواجهة ازمة كورونا فأن كافة الجهود المبذولة على المستوى الحكومى والرسمى فلقد أثبتنا للعالم بأجمعه قدرة الدولة المصرية على تحمل مسئولية الظروف الحرجة، وهذا ما دفعنا نحن المجتمع المدني بكافة مؤسساته وطوائفه للوقوف صفا واحدا الى جانب مصر للعبور من هذا الظرف الدقيق الذى طلب تكاتف الجميع لمنع تفاقم الأزمة التى ترتبط بحياة المصريين والتى أصبحت قضية أمن وطنى لا يمكن الحياد عنه"

هذا ولم تغفل المؤسسة الدور الاجتماعي والتوعوي والدعم المعنوي للكادر الطبي، فأطلقت حملة خليك في البيت، والتى دعت من خلالها الشــعب المصــري للمكــوث فــي المنــزل للحد من انتشار الفيروس، بمشاركة عــدد كبيــر مــن الفنانين، والإعلاميين، والكتـاب والشـعراء، ولاعبي كـرة القـدم والرياضيين، إلى جانب عدد من الأطباء واطقم التمريض بالمستشفيات المختلفة.