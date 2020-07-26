شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: توفير فرص تدريبية مناسبة لاحتياجات سوق العمل ضمن برنامج "فرصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق برنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد "وحدة التدريب والتوظيف" بمحافظة بنى سويف، وهى أول وحدة فرعية على مستوى محافظات الجمهورية، ويأتى الإطلاق تنفيذاً لرؤية وزارة التضامن الاجتماعى فى التأسيس لنشر وحدات التدريب والتوظيف داخل مديرياتها، وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

وتهدف وحدات التدريب والتوظيف إلى تقديم وتطوير خدماتها في أنحاء الجمهورية المختلفة، لتنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والخاص للاستثمار فى العمل المشترك من أجل تنمية المواطن والمجتمع وتوفير فرص تدريبيه مناسبه لاحتياجات سوق العمل.

وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد شهدت توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة لبرنامج فرصة لتوفير فرص عمل للشباب ومن هم فى سن العمل من مستفيدى برنامج تكافل وكرامة من خلال التدريب والتشغيل والتوظيف الذاتي ومنها جمعية رجال أعمال الإسكندرية و مؤسسة مهنة ومستقبل ومؤسسة صناع الحياة.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن توقيع هذه الاتفاقيات هى خطوة جديدة نحو ترسيخ التعاون مع مؤسسات رائدة فى دعم الاقتصاد الوطني والتنمية فى مصرنا الحبيبة، وأيضاً تسهم فى الانتقال بالنموذج التنموى الذى وضعت الوزارة أسسه منذ سنوات وطورت من خلاله شبكة الحماية الاجتماعية الاكبر في منطقة الشرق الأوسط وخطوة نحو ترسيخ الشراكات فى مجالات التمكين والتنمية المستدامة ورفع وإطلاق قدرات المواطن من خلال خلق بيئة صديقه ومنظومة متكاملة لمساندة الفئات المهمشة والأسر الفقيرة فى الحصول على فرصتها فى التأهيل والتدريب والتوظيف الذاتي واكتساب المهارات التي تمكنها من الدخول إلى سوق العمل .