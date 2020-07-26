التضامن: برنامج فرصة يدعم المرأة وذوى الإعاقة ومحدودى الدخل للاندماج فى سوق العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق برنامج فرصة، أحد برامج التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعى، "وحدة التدريب والتوظيف" بمحافظة بنى سويف وهي أول وحدة فرعية على مستوى محافظات الجمهورية تأتي تنفيذاً لرؤية وزارة التضامن الاجتماعي في التأسيس لنشر وحدات التدريب والتوظيف داخل مديرياتها، بهدف الوصول الى مجتمع مصري مُتضامن ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والخاص والإعلام للاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية المواطن والمجتمع وذلك تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج،وبحضور الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بني سويف والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة

وخلال اللقاء أعرب محافظ بني سويف عن شكره وتقديره لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج لدعمها المميز والنوعي للمحافظة ، معرباً عن سعادته بتدشين الوحدة الفرعية للتدريب والتوظيف،والتي تُعد الأولى من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية، مشيدا بفكرة البرنامج الذي يتسق مع جهود الدولة للدفع بخطتها التنموية وفق رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد المحافظ دعمه الكامل للبرنامج ،لتحقيق أكبر استفادة منه بالمحافظة، مشيرا إلى عدم اقتصار الدعم على الجانب المعنوي فقط،وإنما ستكون هناك خطوات عملية ونوعية يتم تنفيذها من أبرزها: وضع تصور شامل للدفع بالمشروع، وتحقيق أهدافه في مقدمتها تشكيل بيئة داعمة للمشروعات وسلاسل القيمة المضافة من خلال التدريب والتأهيل المهني والدعم الفني وتوفير التمويل للمشروعات، وأيضا إتاحة فرص عمل للفئات التي اكتسبت التدريب المناسب بالمصانع والشركات الكائنة بدائرة المحافظة ، بجانب الدفع في المجال التوعوي والتثقيفي بأهمية البرنامج.

وقال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار برنامح فرصة، أن الوحدة تعمل علي تيسير فرص التدريب والتوظيف على مستوى محافظة بني سويف، وذلك بهدف تزويد الفئات المهمشة والأقل حظا من الشباب من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة بالإضافة إلى تقديم أنشطة التدريب والدعم لتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل، والتدريب علي الشمول المالي، والانضمام لفرص التدريب العملي بالمصانع، والاستفادة من الروابط القائمة مع سوق العمل٬ مضيفاً أن البرنامج يسعى لترسيخ عدد من الشراكات مع مبادرات تصب في محاور عمل البرنامج في دعم المرأة والشباب وذوي الإعاقة والاسر محدودة الدخل في الاندماج في سوق العمل والاستقلال الاقتصادي من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة في التدريب أو الحصول على وظيفة أو تأسيس أنشطة انتاجية ناجحة أو الدخول في مشروعات عبر سلاسل القيمة.

وأشاد الدكتور عاطف الشبراوي ،مستشار برنامج فرصة، بالدعم المميز للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم للمشروع الطموح، خاصة وأن أهداف ومحاور البرنامج "فرصة "يتسق مع الخطة التنموية للمحافظة ، موضحا أن الهدف من إنشاء تلك الوحدات هو تقديم وتطوير خدماتها في أنحاء الجمهورية لتنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والخاص للاستثمار في العمل المشترك لتنمية المواطن والمجتمع من خلال توفير فرص تدريبية مناسبة لسوق العمل،مشيرا إلى قيام الوزارة بتأسيس وحدة مركزية بالوزارة وإطلاق برنامج"إبدأ رحلتك" بهدف تيسير فرص التدريب والتوظيف لتزويد الشباب من الجنسين من سن 18 إلى 55 سنة بمهارات حياتية تناسب احتياجات سوق العمل وتقديم أنشطة التدريب والدعم لتعزيز جاهزية الشباب للالتحاق به والانضمام بفرص التدريب العملي بالمصانع للاستفادة من الروابط القائمة مع سوق العمل ، وذلك ضمن منظومة متكاملة للتمكين الاقتصادي ودعم الباحثين عن فرص عمل لنقلهم من المساعدات إلى الاستقلالية المالية وسبل معيشة أكثر مرونة وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي

وقالت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف ، أن مؤسسات القطاع الخاص تضمن توظيف الباحثين عن عمل الذين تم اختيارهم بمجرد إتمام برنامج التدريب على رأس العمل داخل المؤسسة التي سيعملون بها بنجاح، وعلى هذا النحو، يتم خفض الفجوات القائمة بين مهارات الباحثين والباحثات عن فرص عمل من جهة، واحتياجات ومتطلبات أصحاب العمل من جهة أخرى،

برنامج فرصة هو أحد برامج شبكة الحماية الاجتماعية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لمستفيدي برامج الدعم النقدي ويستهدف القادرين علي العمل والراغبين منهم، حيث يعتمد على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والشق الإنتاجي لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير فرص التمكين لهم والتدريب على ثقافة العمل والإنتاج, وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل خاصة الشباب والسيدات وانتقال اكبر عدد منهم الى الاستقلالية وعدم الاعتماد على الدعم .وعلى من يرغب في الانضمام ان يتوجه الى مديرية التضامن التابع لها لتسجيل في استمارات الباحثين عن عمل.

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