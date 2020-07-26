شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بالكويت تكشف تطورات جديدة بواقعة اعتداء كويتى على موظف مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت صفحة الجالية المصرية فى الكويت، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن تطورات بواقعة الاعتداء على شاب مصرى من قبل أحد المواطنين الكويتيين أثناء تأدية عمله، حيث قالت الصفحة الرسمية للمصريين فى الكويت، إنه تم استدعاء أطراف الواقعة وسجلت بها قضية على خلفية مقطع الفيديو الذى يوثق واقعة الاعتداء ويتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعى.

وقال الصفحة الرسمية للمصريين فى الكويت، فى تدوينه عبر "فيس بوك"، "‫قام العميد وليد الشهاب باستدعاء أطراف الواقعة بقضية جمعية صباح الأحمد المواطن الكويتى الذى قام بضرب المصرى الذى يعمل كاشير، وتسجيل قضية على خلفية المقطع المنتشر حملت رقم 61/2020 جنح صباح الأحمد اعتداء بالضرب".

يأتى هذا فيما تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب المصرى الذى تعرض للاعتداء من قبل أحد المواطنين أثناء تأدية عمله.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على تقديرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة وكذلك من قبل السلطات الكويتية التى لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين، وخلال الاتصال، أكد السفير هشام عسران أن الحادث فردى لا يمثل متانة العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.

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كما أوضح القنصل العام أنه تم إلقاء القبض على المعتدى وتم تسجيل القضية جنحة ويتم متابعة القضية، لافتا إلى تواصل الجهات المعنية بالكويت مع الشاب المصرى "وليد" الذى تم الاعتداء عليه، وكذلك أعلنت جمعية "صباح الأحمد" التابع لها المتجر تضامنها مع الشاب يتقدمهم رئيسها "ناصر ذعار العتيبى".

يأتى هذا بعدما تعرض شاب مصرى مقيم فى دولة الكويت، لاعتداء بالضرب على يد مواطن كويتى، فى واقعة وثقتها كاميرات المراقبة داخل جمعية "صباح الأحمد"، حيث يعمل الشاب "كاشير"، الأمر الذى أثار غضب ناصر ذعار العتيبى، رئيس الجمعية، حيث تقدم باستقالته نتيجة هذه الواقعة، مشددًا على استيائه من ضياع حقوق الوافدين العاملين فى الجمعية عند الاعتداء عليهم وإهانتهم من قبل المواطنين الكويتيين نتيجة الضغوط القبلية التى تمارس على ضحايا وقائع الاعتداء من أجل دفعهم للتنازل عن تقديم شكاوى رسمية.

ووثقت واقعة الاعتداء الجديدة فى مقطع فيديو انتشر عبر صفحات الجالية المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، كما جرى تداوله عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وسط موجة غضب واستياء من الاعتداء على الشاب المصرى الذى يدعى "وليد"، حيث يظهر فى المقطع المصور المواطن الكويتى وهو يعتدى بالضرب ثلاث مرات على وجه الشاب المصرى، فيما تدخلت سيدة كانت تقف بجانبه ودفعته بعيدًا عنه، كما تدخل أفراد الأمن وعدد من العملاء الموجودين لإبعاد الرجل المعتدى عن الشاب.