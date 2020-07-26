شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة TC الإنجيلية تفتتح فرعا جديدا بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح طوني جورج مدير خدمة TC التابعة لرابطة الإنجيلين في مصر والشرق الأوسط، فرع للخدمة بالإسكندرية ليكون الفرع الثاني بمصر.

وقال مدير الخدمة، إن الخدمة تضم ثلاثة قطاعات الأول القطاع الروحي، ويخدم الكنيسة المحلية، والعمل الروحي داخل المؤسسة وخارجها.

والقطاع الثاني،هو التعافي وتمكين المرأة، ويخدم المجتهدين في البحث عن التعافي من الإدمانات المختلفة، مثل المخدرات وايضاً التعافي من الجنس، الاباحية والعلاقات وغيرها سواء للبنات أو الشباب، وايضاً يضم القطاع برنامج قوى لتمكين المرأة.

أما القطاع الثالث، سيكون في فرع الخدمة بالإسكندرية، ومن المقرر أن يخدم روّاد الأعمال، والشباب الطموح الباحث عن التميز والريادة في مجال الأعمال.