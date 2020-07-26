شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة استعدادا لعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم وفد احدى الشركات العاملة فى مجال منتجات الإطفاء والتى قامت بتقديم 10 صناديق متحركة لجمع القمامة هدية لمحافظة القاهرة بمناسبة احتفالات العاصمة بعيدها القومى .

وثمن محافظ القاهرة الدور الذى يقوم به المجتمع المدنى في التعاون مع محافظة القاهرة فى جميع المجالات وخاصة ملف النظافة .

وفى سياق أخر وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة بالشوارع استعدادا لعيد الأضحى.

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وكان أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، القرار رقم 4209 لسنة 2020 بتكليف اللواء إيهاب رمضان حسين الشرشابي، رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة، خلفا للواء عادل أبو حديد، الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلي الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

يذكر أن اللواء عادل أبو حديد رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث كان متواجدًا بأحد مستشفيات منطقة حدائق القبة، لتلقى العلاج بعد إصابته بالفيروس .