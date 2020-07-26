وكيل تعليم المنوفية: تخصيص 7 أماكن لامتحان مدرسة الضبعة النووية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الامتحانات الالكترونية للمتقدمين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية التكنولوجية للطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح، للاطمئنان على الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية المصاحبة لجائحة كورونا. وخصصت المديرية 7 قاعات مجهزة الكترونيا لاستضافة الطلاب لأداء الاختبارات التي تبثها وزارة التربية والتعليم بنظام أون لاين. وخلال تفقده لجان قاعات مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، تابع «سويد» التزام الطلاب بالحضور وانتظام خدمة الانترنت، وأوصى بعمل محاضر رسمية ورصد أي أعطال لشبكة الانترنت وإبلاغ الوزارة بها حفاظا على حقوق الطلاب. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 91,583

تعافي 32,903

وفيات 4,558

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