شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية» تستعرض استعدادات المدارس لانتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار مصطفى الحارونى رئيس محكمة اسئناف شبين الكوم، ظهر اليوم، أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، لمناقشة استعدادات المديرية لاستضافة اللجان الانتخابية تزامنا مع عقد امتحانات الدور الاول للدبلومات الفنية.

وقال «سويد» أن المديرية رشحت العديد من المدارس بنطاق محافظة المنوفية للعمل كمقار لجان انتخابية دون أدنى تعارض مع لجان امتحانات الدبلومات الفنية.