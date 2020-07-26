شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد العقار المائل بالزمالك وتأثيرة على سفارة البحرين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة منذ قليل بالعقار رقم ١٧ المائل بسبب أعمال المترو بشارع البرازيل بالزمالك، حيث تم إخلاء العقار بالكامل من السكان حرصًا على سلامتهم .

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية على الفور لمعاينة العقار وبيان مدى تأثره بالهبوط الأرضي.

والعقار مكون من جزئين الأول يطل على ١٧ شارع البرازيل ومكون من 12 دور وبه 37 وحدة سكنية منها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة سكنية مغلقة، والجزء الثانى يطل على شارع عزيز أباظة ومكون من 11 دور وبه 33 وحدة سكنية منها 28 آهلة بالسكان، و5 وحدات سكنية مغلقة.

وتبين من المعاينة المبدئية وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بجراج العقار 17 شارع البرازيل وهبوط بمدخل سفارة البحرين المجاور للعقار المذكور وهبوط بجوار مدخل وباب سفارة البحرين من شارع البرازيل.

محافظ القاهرة يتفقد العقار المائل بالزمالك بسبب أعمال المترو

محافظ القاهرة يتفقد العقار المائل بالزمالك بسبب أعمال المترو

محافظ القاهرة يتفقد العقار المائل بالزمالك بسبب أعمال المترو

محافظ القاهرة يتفقد العقار المائل بالزمالك بسبب أعمال المترو