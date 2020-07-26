شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار التلفزيونات في مبادرة «مايغلاش عليك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض الموقع الإلكتروني لمبادرة «مايغلاش عليك» لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، والتي انطلقت اليوم الأحد، خصومات على أنواع شاشات التليفزيون المختلفة، ومنها ماهو32 بوصة، وصولاً إلى الـ55 بوصة.

وتتفاوت أسعار الشاشات التي تبدأ من سعر 2821.5 جنيه بدلا من 3135 جنيها بخصم 10%، مروراً بـ3539.7 .

والنوع الثالث يشمل شاشة 43 بوصة عادية بسعر 5130 جنيها بدلا من 5700 جنيه، وهناك شاشات بسعر 6104.7 جنيه بدلا من 6783 جنيها .

وللإطلاع على التفاصيل:

https://www.mobadra.gov.eg/index.php?route=product/category&path=32_61

وستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية الخاصة بوزارة التموين بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة إجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه.

وتهدف المبادرة إلى توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلي، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

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وستسهم المبادرة في تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.