شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور والأنواع.. أسعار الثلاجات والديب فريرز في مبادرة «مايغلاش عليك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض الموقع الإلكتروني لمبادرة «مايغلاش عليك» لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، والتي انطلقت اليوم الأحد، خصومات على أنواع من الثلاجات والديب فريزر.

وتفاوتت أسعار الديب فريرز والتي تبدأ الأسعار من 5آلاف جنيه وحتى 9آلاف جنيه، ومن خلال الموقع يمكن معرفة مواصفات كل نوع من الأنواع والاختيار بينهما.

الديب فريزر

موقع المبادرة

كما عرض الموقع أنواعا لعدد من الثلاجات المختلفة في المقاسات والسعة التخزينية، والتي تبدا الأسعار من 5آلاف جنيه وصولاً إلى 25 ألف جنيه.

يمكن معرفة كافة التفاصيل:

https://www.mobadra.gov.eg/index.php?route=product/category&path=32_73&page=2

وتقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية الخاصة بوزارة التموين بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة إجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه.

وتهدف المبادرة إلى المساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلي، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

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كذلك ستسهم المبادرة في تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.