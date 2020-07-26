شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات حتى 9 آلاف جنيه.. تعرّف على القائمة الكاملة لمنتجات مبادرة «مايغلاش عليك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، اليوم الأحد، تحت عنوان «مايغلاش عليك»، ودشنت وزارة المالية الموقع الإلكتروني للمبادرة والذي يتيح للعملاء كل البيانات والمعلومات حول المنتجات المشاركة ونسب الخصومات، كما يتيح للمواطن الشراء أون لاين.

ووفقًا للموقع، فإن جميع المقيمين (مصريين وغير مصريين) بلا استثناء، يحق لهم الاستفادة من المبادرة، على أن تقتصر الاستفادة من الخصم الإضافي المتاح من جانب وزارة المالية على حاملي بطاقات السلع التموينية فقط دون غيرهم (حوالي 22 مليون بطاقة – 64504502 فرد).