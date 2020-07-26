شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات حتى 9 آلاف جنيه.. تعرّف على القائمة الكاملة لمنتجات مبادرة «مايغلاش عليك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انطلقت المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، اليوم الأحد، تحت عنوان «مايغلاش عليك»، ودشنت وزارة المالية الموقع الإلكتروني للمبادرة والذي يتيح للعملاء كل البيانات والمعلومات حول المنتجات المشاركة ونسب الخصومات، كما يتيح للمواطن الشراء أون لاين.
ووفقًا للموقع، فإن جميع المقيمين (مصريين وغير مصريين) بلا استثناء، يحق لهم الاستفادة من المبادرة، على أن تقتصر الاستفادة من الخصم الإضافي المتاح من جانب وزارة المالية على حاملي بطاقات السلع التموينية فقط دون غيرهم (حوالي 22 مليون بطاقة – 64504502 فرد).
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
91,583
-
تعافي
32,903
-
وفيات
4,558
كانت هذه تفاصيل خبر تخفيضات حتى 9 آلاف جنيه.. تعرّف على القائمة الكاملة لمنتجات مبادرة «مايغلاش عليك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.