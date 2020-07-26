شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 132 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الأحد، حيث بلغ إجمالي البضائع المتداولة بالميناء ١٣٢ ألف طن، وتواجد بالميناء 64 سفينة، ووصلت 10 سفن، وغادرت 13 أخرى، وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة في الشحن والتفريغ 28 سفينة من بينهم سفن حاويات، وبضائع عامة، وصب سائل يجري تفريغهم، كما يتواجد بالمخطاف الداخلي سفينتان على متنهما 119 ألف طن صويا وفحم جاري تفريغهم.

وأضاف «شاهين»، أنه يتواجد بالمخطاف الخارجي 19 سفينة، وتم دخول وخروج 8369 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ومن جانبه قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء، إن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 111 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 21 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 1318 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 1668 حاوية.

وأضاف «الغندور» أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع، ووجه أيضاً ببذل أقصى جهد لزيادة معدلات الشحن والتفريغ، مشدداً على ضرورة الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ألتي أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.