شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الشركات المشاركة في مبادرة «ما يغلاش عليك» (عناوين المعارض) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على قائمة الشركات المشاركة في مبادرة «ما يغلاش عليك».

وانطلقت المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، اليوم الأحد، تحت عنوان «ميغلاش عليك»، ودشنت وزارة المالية الموقع الإلكتروني للمبادرة والذي يتيح للعملاء كل البيانات والمعلومات حول المنتجات المشاركة ونسب الخصومات، كما يتيح للمواطن الشراء أون لاين.

ووفقًا للموقع، فإن جميع المقيمين (مصريين وغير مصريين) بلا استثناء يحق لهم الاستفادة من المبادرة، على أن تقتصر الاستفادة من الخصم الإضافي المتاح من جانب وزارة المالية على حاملي بطاقات السلع التموينية فقط دون غيرهم (حوالي 22 مليون بطاقة – 64504502 فرد).

وأوضح أنه يتم تحديد حد أقصى للدعم المقدم من وزارة المالية لكل فرد من أفراد البطاقة التموينية بقيمة 200 جنيه لكل فرد، ولكن لا يوجد حد أقصى لما يمكنه شراؤه من منتجات داخل المبادرة، وسوف يستفيد من نسب الخصم المقدمة من المصنعين والتجار وتبلغ 20% في المتوسط.

قائمة الشركات التجارية المشاركة في مبادرة ما يغلاش عليك by Elsanhory on Scribd

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