شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون ورياضيون يدعمون ترشيح أحمد دياب لمجلس الشيوخ عن دائرة الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد حزب مستقبل وطن، أنه يسعى لدفع الوجوه الجديدة الشابة في انتخابات مجلس الشيوخ وفي مقدمتهم بمحافظة الجيزة المحاسب أحمد دياب أمين مساعد أمانة شؤون الرياضة والثقافة والفنون بحزب مستقبل وطن.

وقال الحزب في بيان له أن أحمد دياب، مرشح حزب مستقبل وطن رقم 5 رمز قناة السويس، من مواليد حي العجوزة بمحافظة الجيزة عام ١٩٧٨، وحاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة القاهرة، كما حصل على الدراسات العليا في جودة الإدارة.

وأضاف الحزب في بيانه، أن «دياب» يمتلك خبرة كبيرة في مجال إدارة الأعمال تتجاوز ٢٦ عاماً، حيث بدأ مسيرته في ريادة الأعمال في عام ١٩٩٨، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركات الصعيد الوطنية للصلب وليبرتي برودكشن وفيوتشر أوتوموتيف.

وأشار الحزب أنه في المجال الرياضي، لدى «مرشح حزب مستقبل وطن» باع كبير ساهم في تأسيس شركة «زد» للاستثمار الرياضي الذي يشغل حالياً منصب العضو المنتدب لها، وساهم في إنشاء نادي «زد أف سي» لكرة القدم والذي أثرى بشدة خلال السنوات القليلة الماضية الاهتمام بقطاعات الناشئين بالرياضة المصرية.

ونظم «دياب» خلال الفترة الأخيرة كثير من البطولات للناشئين شارك بها مايزيد عن ٣٥٠٠ ناشيء يمثلون ٤٢ نادياً، وهو ما أحدث طفرة أشاد بها كافة المعنيين بالنشاط الرياضي في مصر، حيث يمتلك «مرشح الحزب» بصمة كبيرة في مجال التعليم الرياضي بالعمل على تدشين أول وأكبر جامعة رياضية خاصة في مصر، ومنذ صغره له مساهمات كبيرة وكثيرة في العمل العام والتطوعي، وهو ما دفعه للمساهمة في تأسيس مؤسسة الصيد الخيرية والتي لديها مشاركات كثيرة في مختلف مجالات العمل الخيري والمجتمعي والتطوعي.

وفور اختيار «دياب» من حزب مستقبل وطن لخوض غمار انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة الجيزة، دشن مجموعة كبيرة من الرياضيين، هاشتاح (#أحمدديابمستقبل_الجيزة)، واستطاعوا في ظرف ساعات قليلة أن يصلوا به للمركز الأول بين التغريدات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وهي الحملة التي شارك في تدشينها نخبة من نجوم مصر العاملين في المجال الرياضي وعلى رأسهم سيف زاهر وحازم إمام وأحمد حسن ومحمد زيدان وأحمد حسام ميدو وعماد متعب ومحمد فضل وغيرهم من الرياضيين، وإنضم إليهم مجموعة كبيرة من لاعبي كرة القدم والرياضيين وعدد كبير من شباب.

Advertisements